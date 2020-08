Zwangere vrouw rijdt met peuter in de wagen tegen boom: bestuurster voor controle naar ziekenhuis Siebe De Voogt

19 augustus 2020

20u07 0 Jabbeke In de Isenbaertstraat in Snellegem is woensdagavond een zwangere vrouw met haar wagen tegen een boom gereden. Ze werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Haar peuter, die mee in de auto zat, bleef ongedeerd.

Het ongeval vond even voor 18.30 uur plaats net voor de grens met Zedelgem. Het slachtoffer, zelf ook uit Zedelgem, kwam met haar wagen uit de richting van Jabbeke. Volgens de politie Het Houtsche werd de moeder op een bepaald moment afgeleid door haar peuter die mee in de auto zat. Ze verloor de controle over het stuur en knalde tegen een boom langs de kant van de weg. De hulpdiensten snelden ter plaatse en brachten de zwangere vrouw de eerste zorgen toe. Haar verwondingen vielen op het eerste zicht mee, maar gezien haar toestand werd het slachtoffer voor een check-up overgebracht naar het ziekenhuis. Haar peuter bleef ongedeerd. Door het ongeval moest het verkeer in de Isenbaertstraat over één rijstrook. De brandweer kwam ter plaatse om gelekte olie van het wegdek te verwijderen.