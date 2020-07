Zo raak je in vakantiestemming: bezoek de Griekse zomerbar bij laurierkwekerij Lauretum Siebe De Voogt

02 juli 2020

17u30 0 Jabbeke In en rond de grote serre van laurierkwekerij Lauretum in Jabbeke is donderdag de Griekse zomerbar Taratsa Lauretum geopend. Nog tot en met 2 augustus kan je er de vakantiesfeer opsnuiven. Traiteur Deldycke uit Brugge levert de hapjes en drankjes en ‘s avonds kan je er dineren.

Naast het kweken van laurierbomen organiseert Lauretum in Jabbeke ook geregeld evenementen in zijn grote serre, de oranjerie. Tot voor de coronacrisis tenminste, want door de pandemie zijn alle events geannuleerd.

Lauretum zocht en vond een leuk alternatief. Donderdagnamiddag is in en rond de grote serre zomerbar Taratsa Lauretum geopend. De plantenkwekerij laat de uitbating van de bar over aan traiteur Deldycke uit Brugge. “Alles werd zó ingericht dat je jezelf in Griekenland waant", vertelt Charlotte Himpens, die samen met Cybiel Devisch de zomerbar op poten zette. “De gasten kunnen plaatsnemen op het terras. Bij slecht weer zetten we ook de serre open.”

In Taratsa Lauretum kun je terecht voor een hapje en een drankje. ‘s Avonds kun je er ook echt dineren. “In de namiddag geven we leuke gerechtjes als garnaalkroketten en moussaka, maar ook snacks en pannenkoeken. ‘s Avonds presenteren we een suggestiemenu met voorgerecht, hoofdgerecht en dessert, die wekelijks wordt aangepast. We vragen de gasten voor het diner wel op voorhand te reserveren.”

De Griekse zomerbar van Lauretum is op donderdag en vrijdag open van 14 tot 22 uur. Op zaterdag en zondag kan je er terecht tussen 11 en 22 uur. Meer info vind je op hun Facebookpagina.