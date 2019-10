Zeven dagen op zeven open, mét ontbijt, lunch en diner. Brasserie Stuyvenberg opent langs Gistelsteenweg Siebe De Voogt

25 oktober 2019

17u20 4 Jabbeke Wie van lekker eten met dagverse producten houdt, heeft er voortaan een adresje bij. Langs de Gistelsteenweg in Varsenare opende brasserie Stuyvenberg de deuren. Zaakvoerder Pieter Gevaert (32) staat erop zeven dagen op zeven klanten te ontvangen. “We bieden zowel ontbijt, lunch als diner aan én serveren in de namiddag ook pannenkoeken en wafels”, vertelt hij.

Brasserie Stuyvenberg is gevestigd bij de gelijknamige residentie langs de Gistelsteenweg in Varsenare. Uitbater Pieter Gevaert stond jarenlang aan het roer van z’n eigen cateringbedrijf en heeft dus veel ervaring in de horeca. “Het project in Varsenare kwam toevallig op mijn pad”, vertelt hij. “Ik ken de eigenaar van de residentie en hij vertelde me dat hij op zoek was naar iemand die een brasserie wilde uitbaten. Ik heb 14 jaar ervaring in de horeca en werkte in verscheidene feestzalen. Een zaak uitbaten, met deze prachtige ligging, leek me een unieke kans.”

We hebben bewust geen sluitingsdag, want dat zie ik alleen als verlies Pieter Gevaert (32)

In tegenstelling tot veel concurrenten staat Pieter erop om zeven dagen op zeven te openen. “We hebben bewust geen sluitingsdag, want dat zie ik alleen als verlies. Onze dag start om 8.30 uur. De klanten kunnen vanaf dan bij ons terecht voor een lekker ontbijt. ’s Middags bieden we een lunch aan met soep en hoofdgerecht voor een democratische prijs van 15 euro en in de namiddag kunnen mensen een lekkere pannenkoek of wafel komen eten. Vanaf woensdag zijn we ook elke avond geopend, behalve op maandag en dinsdag.”

Voetbal op tv

Brasserie Stuyvenberg wil niet enkel een restaurant zijn. Wie de zaak binnenstapt, ziet eerst gezellige zeteltjes staan en komt daarna langs een lange toog. “Ook mensen die gewoon iets willen drinken, zijn hier welkom. We hebben een televisiescherm hangen, waarbij we geregeld ook eens voetbal zullen opzetten. De mensen het gevoel geven dat ze in hun woonkamer zitten: dat is wat we willen bereiken.”

Ribbetjes à volonté

Pieter zette klassieke gerechten op de kaart, maar zweert bij verse producten. “Op dat vlak willen we echt het verschil maken”, zegt hij. “Alles wat op de klanten hun bord komt, is dagvers. De sauzen worden à la minute gemaakt en niets is gefabriceerd. Onze kok weet wat hij doet en kent zijn stiel. De mensen krijgen mooie porties en kwalitatieve producten. Op vrijdag bieden we onder meer een speciaal côte à l’os-menu aan en op zaterdag staan er ribbetjes à volonté op de kaart.”

Reserveren is mogelijk op de website www.brasseriestuyvenberg.be.