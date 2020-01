Zes lichtgewonden bij zwaar ongeval op E40: twee wagens belanden op hun dak, ook schoolbus betrokken Siebe De Voogt

28 januari 2020

16u58 0 Jabbeke Op de E40 richting Oostende zijn dinsdagnamiddag in Jabbeke zes mensen lichtgewond geraakt bij een zwaar ongeval. Twee wagens belandden door de klap op hun dak.

Het ongeval vond rond 15.30 uur plaats, net voorbij het knooppunt richting Oostende. Bij de crash waren twee wagens en een kleine schoolbus betrokken. Gelukkig zaten nog geen kinderen aan boord. De klap moet wel bijzonder hevig geweest zijn. De twee auto’s gingen over de kop en kwamen op hun dak tot stilstand.

De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse. Ook de mugheli landde op de pechstrook, waardoor de snelweg even volledig afgesloten werd. De brandweer moest één iemand bevrijden. Volgens de federale wegpolitie liepen in totaal zes mensen lichte verwondingen op. Twee inzittenden van de ene wagen werden overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. In de andere auto zaten vier personen. Zij werden naar het Henri Serruysziekenhuis in Oostende gebracht.

Door het ongeval waren de pechstrook en rechterrijstrook een uur lang versperd voor het verkeer. Even voor 16.45 uur waren de voertuigen getakeld en werd de snelweg opnieuw volledig vrijgegeven.