Zaakvoerders De Wereld Is Klein riskeren 18 maanden cel voor huisjesmelkerij: “Kamers van personeel waren veel te klein en kampten met vochtproblemen” Siebe De Voogt

25 september 2019

13u31 8 Jabbeke De twee zaakvoerders van het all you can eat-restaurant De Wereld Is Klein in Varsenare hangt 18 maanden cel boven het hoofd voor huisjesmelkerij en inbreuken tegen de Vlaamse Wooncode. Hongaarse werknemers kregen volgens het parket onderdak in panden die allesbehalve voldeden aan de minimumvereisten. “De kamers waren veel te klein en kampten met vochtproblemen.”

Het onderzoek naar de praktijken van De Wereld Is Klein in Varsenare ging op 25 mei 2017 van start. Die dag viel de sociale inspectie binnen in het restaurant langs de Gistelsteenweg. De inspecteurs stelden vast dat er zes Hongaarse werknemers aan het werk waren, die in panden verbleven naast de zaak. “Bij een huiszoeking op 3 juni troffen we in twee panden drie Hongaarse koppels aan, die werkzaam waren in het restaurant”, vertelde de procureur woensdagmorgen in de Brugse rechtbank. “Ze waren naar België gerekruteerd en werkten zes dagen op zeven, minstens acht uren per dag. In ruil kregen de werknemers 1.000 euro cash geld, de mogelijkheid om te eten en een dak boven hun hoofd.”

Vochtproblemen

Het gerecht startte een onderzoek op naar mensenhandel, maar kon daar uiteindelijk niet voldoende bewijzen voor vinden. Zaakvoerders Yunzhen C. (38) en Qunmeng X. (38) moeten zich wel voor de rechter verantwoorden voor huisjesmelkerij en inbreuken tegen de Vlaamse Wooncode. “De werknemers werden matig betaald en verstonden de arbeidsovereenkomst niet die ze ondertekenden. In de drie panden naast het restaurant stonden de voorbije jaren in totaal 26 Hongaren ingeschreven. De huisvesting voldeed helemaal niet. De kamers kampten met een vochtprobleem en hadden niet de vereiste minimumoppervlakte van 12 vierkante meter. Er was ook geen wastafel met warm of koud water voorzien. Wij hebben er niets op tegen dat horecazaken met buitenlandse werkkrachten werken, maar dan moeten die wél tewerkgesteld worden volgens de Belgische wetgeving.”

18 maanden cel

Het openbaar ministerie vorderde voor de twee restaurantuitbaters 18 maanden cel en liefst 48.000 euro boete, waarvan een deel met uitstel. Volgens de verdediging werd de situatie intussen geregulariseerd. “We geven toe dat er werk was aan die huizen, maar het ging telkens om kleine aanpassingen die moesten gebeuren”, pleitte advocate Virginie Cottyn. “Het is dus absoluut niet zo dat die werknemers in mensonwaardige omstandigheden moesten leven. Zij werkten ook absoluut niet elke week zes dagen op zeven.” Het werken met Hongaarse werknemers is volgens de verdediging een gangbare praktijk in het restaurant. “In een Chinese krant verscheen ooit een advertentie van een Duits rekruteringsbureau, gerund door een Chinees en Hongaarse. Aangezien mijn cliënten goed met hen konden communiceren, gingen ze met hen in zee. Eenmaal in België moesten de werkkrachten onderdak krijgen. Mijn cliënten betwisten echter dat ze zich inlieten met huisjesmelkerij. Voor de inbreuken tegen de Wooncode vragen ze de opschorting van straf.” Uitspraak op 23 oktober.