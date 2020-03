Zaakvoerders De Wereld Is Klein krijgen fikse geldboetes voor sociale fraude Siebe De Voogt

18 maart 2020

11u22 4 Jabbeke De twee zaakvoerders van het all you can eat-restaurant De Wereld Is Klein in Varsenare hebben geldboetes van 48.000 euro, waarvan de helft met uitstel, gekregen voor sociale fraude. In oktober kwamen beiden nog weg met de opschorting van straf, nadat Hongaarse werknemers in De twee zaakvoerders van het all you can eat-restaurant De Wereld Is Klein in Varsenare hebben geldboetes van 48.000 euro, waarvan de helft met uitstel, gekregen voor sociale fraude. In oktober kwamen beiden nog weg met de opschorting van straf, nadat Hongaarse werknemers in erbarmelijke panden werden ondergebracht.

De sociale inspectie viel op 25 mei 2017 een eerste keer binnen in het buffetrestaurant langs de Gistelsteenweg. De inspecteurs stelden vast dat er zes Hongaarse werknemers aan het werk waren, die in panden verbleven naast de zaak. Na een tweede controle op 3 juli dat jaar bleek volgens het arbeidsauditoraat dat de Hongaren een arbeidsovereenkomst hadden ondertekend, die ze zelf niet begrepen.

“De werknemers werkten zes dagen per week en acht uren per dag”, stelde de arbeidsauditeur. “Ze kregen 1.000 euro per maand in de hand uitbetaald. De melding van de uitdiensttreding van de werknemers gebeurde systematisch te laat. Zo werk je fraude in de hand. Bovendien baarde de individuele rekening van de Hongaren ons zorgen. Zij werkten zogezegd 33 uren per week, terwijl er aan de inspecteurs andere dingen werden verklaard. Hun loon werd niet correct aangegeven en als kers op de taart werd er buitengewoon veel onbetaald verlof toegekend.”

Ontweken bijdragen

Het arbeidsauditoraat vermoedt dat de Hongaarse werknemers tijdens hun zogenaamde verlof tóch aan het werk waren. Hun bazen Yunzhen C. (38) en Qunmeng X. (39) zouden op die manier bijna 27.000 euro aan RSZ-bijdragen ontweken hebben. Ze moesten zich vorige maand ook voor de rechter verantwoorden voor het zwartwerk van twee werknemers in hun zaak in Evergem. Beiden riskeerden 10 maanden cel en 48.000 euro boete. De rechter hield het woensdagmorgen bij een geldboete.

De verdediging ontkende dat zij een frauduleus systeem op poten zetten. “Mijn cliënten werkten met een dubieus rekruteringsbureau”, pleitte advocate Virginie Cottyn. “Ze hebben de banden met dat bureau intussen doorgeknipt en werken voortaan zoals het hoort.”