Zaak tegen sjoemelende bankdirecteur (46) wéér uitgesteld: lichtte Yves B. klanten op voor ruim 3 miljoen euro? Mathias Mariën

08 januari 2020

15u16 0 Jabbeke De rechtszaak tegen een 46-jarige bankdirecteur uit Zerkegem die ervan verdacht wordt zijn klanten voor ruim 3 miljoen euro te hebben opgelicht, is opnieuw voor maanden uitgesteld. Zes jaar na zijn eerste aanhouding wachten de gedupeerden dus nog steeds op antwoorden.

Yves B. was een charmante en zeer gerespecteerde bankier. Hij had één van de beste landelijke kantoren van BNP Paribas Fortis, waardoor hij ook gewaardeerd werd door zijn oversten bij de hoofdzetel. Zijn aanhouding in november 2013 sloeg dan ook in als een bom.

De beschuldigingen tegen de vader van twee kinderen uit Zerkegem zijn bovendien niet min. Yves B. moet zich, net als handlanger Michiel D., verantwoorden voor valsheid in geschrifte, oplichting en misbruik van vertrouwen ten nadele van verschillende klanten. De bankier overtuigde hen om geld te beleggen, maar stak belangrijke sommen via allerlei constructies in eigen zak. Alles samen zou het om ruim 3 miljoen euro gaan. De veertiger zat enkele maanden in de cel, maar is ondertussen al van begin 2014 vrij.

Uitstel

Woensdagmiddag kwam hij deftig uitgedost op het beklaagdenbankje zitten in de Brugse rechtbank. Ook heel wat burgerlijke partijen waren aanwezig en hoopten na al die jaren dat de zaak eindelijk behandeld zou worden. Alleen keerden ze van een kale reis terug.

Medebeklaagde Michiel D. wil het proces absoluut persoonlijk bijwonen, maar kan voorlopig niet reizen door enkele problemen. Omdat de man in Tsjechië zit, kon hij woensdagmiddag dus onmogelijk aanwezig zijn. Daarvoor werden de nodige attesten neergelegd.

De rechter besloot dan ook de zaak uit te stellen tot 13 mei. Die dag zal de zaak hoe dan ook gepleit worden. Zijn werkgever, BNP Paribas Fortis, werd strafrechtelijk buiten vervolging gesteld, omdat de misdrijven van B. een privé- initiatief waren.