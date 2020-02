Woning tijdelijk onbewoonbaar door hevige brand in garage Bart Boterman

14 februari 2020

19u13 5 Jabbeke In de Isebaertstraat in Snellegem bij Jabbeke is vrijdag rond 17.00 uur brand uitgebroken in een woning door een defect in de zekeringskast. Het huis is onbewoonbaar door rookschade en omdat er geen elektriciteitsvoorziening meer is.

Toen de bewoonster merkte dat de elektriciteit in de woning was uitgevallen, ging ze de zekeringskast bekijken in de garage. Bij het openen van de zekeringkast ontstond echter een steekvlam. De vrouw kon via de garagepoort naar buiten vluchten en de hulpdiensten verwittigen. Door de geopende poort kreeg de brand echter zuurstof en nam de intensiteit toe.

Bij aankomst van de brandweer woedde het vuur hevig in de garage. De pompiers hadden de situatie uiteindelijk wel snel onder controle, maar in de woning is grote rookschade. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Tijdens de bluswerkzaamheden was de Isenbaertstraat voor het verkeer afgesloten.