Woestijnbuizerd moet duivenplaag rond kerken van Jabbeke en Stalhille verhelpen: valkenier gaat maand lang aan de slag Siebe De Voogt

05 februari 2020

17u01 4 Jabbeke Schrik niet als je deze maand een roofvogel opmerkt in de buurt van de Sint-Blasiuskerk in Jabbeke of van de Sint-Jan-Baptistkerk in Stalhille. De woestijnbuizerd behoort toe aan een valkenier en moet de duivenplaag rond de kerken verhelpen. “De reisduiven brengen vaak ziektes mee en brengen op termijn ook schade toe aan gebouwen”, verduidelijkt Robbie Jansen.

Het gemeentebestuur ontving de voorbije jaren geregeld klachten rond duiven die voor overlast zorgden in de buurt van de Jabbeekse Sint-Blasiuskerk of van de Sint-Jan-Baptistkerk in deelgemeente Stalhille. “De vogels laten er hun uitwerpselen achter op grafstenen of besmeuren de terrassen van omliggende horecazaken", verduidelijkt schepen Frank Casteleyn (CD&V). “Op bepaalde momenten zitten tot wel 23 duiven op de kerken. Dat is niet meer houdbaar. Vroeger werden de duiven verjaagd met schrikkanonnen of zelfs gedood, maar in het huidige klimaat is dat geen optie meer. We zijn op zoek gegaan naar meer ecologische alternatieven en zijn zo uitgekomen bij een valkenier.”

Woestijnbuizerd

In België bleken geen kandidaten voorhanden om het klusje in Jabbeke te klaren, dus schakelde het gemeentebestuur een Nederlander in. Robbie Jansen uit Goes is zaakvoerder van Jansen Overlastbestrijding en zakte woensdagvoormiddag een eerste keer naar West-Vlaanderen af, vergezeld van zijn woestijnbuizerd. “Wij zijn gespecialiseerd in het vangen van duiven”, vertelt de valkenier. “De reisduiven zijn hier een echte plaag. Ze hebben de slechte gewoonte om ziektes als toxoplasmose mee te brengen. Uit onderzoek is gebleken dat hun uitwerpselen schadelijk zijn voor mensen. Dat probleem is niet te onderschatten, want één duif produceert liefst 14 kilo per jaar. Het zuur in de uitwerpselen maakte de gebouwen op langere termijn bovendien kapot.”

Vangkooien

De komende maand komen Robbie en zijn woestijnbuizerd elke dag langs in Jabbeke. Met behulp van zijn roofvogel gaat de valkenier de reisduiven vangen. “Ik laat mijn buizerd op verschillende momenten rondvliegen boven de twee locaties", vertelt de Nederlander. “We laten hem er als het ware zijn territorium van maken. De duif ziet hem als natuurlijke vijand en zal uiteindelijk elders een plaats zoeken om te verpozen. Duiven gaan op zoek naar een plek met voldoende eten en dus hebben we in de omgeving op grotere hoogte verschillende vangkooien geplaatst met water en het nodige voedsel. De vogels kunnen de kooien inlopen, maar geraken nadien niet meer buiten. De eigenaars van geringde duiven worden via de plaatselijke bond verwittigd. Niet-geringd beestjes worden naar hobbykwekers gebracht, die er op termijn mee gaan vliegen.”

Het gemeentebestuur van Jabbeke ging met de valkenier een contract van 1 maand aan en betaalde ongeveer 3.000 euro. Volgens schepen Frank Casteleyn gaat het om een proefproject. “Nadien volgt een evaluatie en zullen we zien of we de roofvogel nog langer nodig hebben", zegt hij.