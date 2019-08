Winkeldief verblijft in tentje op Jabbeekse camping: man wordt verdacht van elf diefstallen Siebe De Voogt

17u24 0 Jabbeke De politie Het Houtsche heeft een winkeldief kunnen oppakken in een filiaal van Colruyt. De man uit het Brusselse bleek in een tentje te verblijven op de camping van ’t Klein Strand in Jabbeke.

De verdachte werd dinsdag op heterdaad betrapt door de winkeldetective. Hij werd opgepakt en zou in aanmerking komen voor elf gelijkaardige diefstallen van sterke drank in Colruyt-filialen in de buurt van Jabbeke. Zelf was hij volgens het Brugse parket met een tentje op vakantie op ’t Klein Strand. De man maakte met zijn diefstallen in totaal drank van ter waarde van 550 euro buit. Hij mocht na verhoor beschikken, maar zal zich later nog voor de correctionele rechtbank mogen verantwoorden.