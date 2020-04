Wijnhandel El Pozo moet lentedegustatie afgelasten, maar levert in plaats daarvan wijn aan huis Siebe De Voogt

10 april 2020

16u14 0 Jabbeke De jaarlijkse lentedegustatie van wijnhandel El Pozo gaat door de coronacrisis niet door. Koen Vandenbroucke en Stefaan De Vestele laten hun klanten echter niet stikken en leveren in de plaats wijnen aan huis.

De lentedegustatie van El Pozo is een jaarlijks wederkerende traditie. Door het coronavirus kunnen wijnliefhebbers dit jaar echter niet terecht in de zaak van Koen Vandenbroucke en Stefaan De Vestele langs de Gistelsteenweg in Varsenare. De schoonbroers voorzien wel een alternatief en stelden een lentedegustatielijst op met wijnen die ze aan huis leveren. “We stellen in de lijst onze witte, rosé en rode wijnen van de nieuwe jaargangen voor. “Daarnaast vinden de klanten er ook onze olijfolie, ibericoham en manchegokazen in terug.” Meer info vindt u op www.elpozo.be. Tot eind juni is de levering vanaf een bestelling van 12 flessen volledig gratis. Koen en Stefaan voorzien in dat geval ook een korting van 5 procent.