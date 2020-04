Werken aan nieuwe fietspaden tussen Jabbeke en Oudenburg starten niet voor 2024 Siebe De Voogt

30 april 2020

11u42 0 Jabbeke De herinrichting van de N367 tussen Jabbeke en Oudenburg zal niet starten voor 2024. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag die Vlaams Volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) stelde aan minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD).

De N367 tussen Jabbeke en Oudenburg maakt deel uit van het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk en is een belangrijke verbindingsweg voor fietsverkeer van en naar het werk en school. De Vlaamse regering heeft daarom beslist om de fietspaden te vernieuwen over een afstand van vier kilometer: vanaf de Gistelsteenweg 431 in Jabbeke tot aan de Brugsesteenweg 124 in Roksem.

Complex dossier

De complexiteit van het dossier zorgt echter voor vertraging. “Momenteel zijn de plannen voor de ongeveer 300 onteigeningsdossiers in opmaak”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA). “Daarna wordt een studiebureau aangesteld voor het technisch ontwerp van de bovenbouw en riolering. Wanneer de onteigeningen gerealiseerd zijn en het technisch ontwerp is afgewerkt, wordt een omgevingsvergunning aangevraagd en moet een aanbestedingsprocedure worden doorlopen. Nog veel werk op de plank dus vooraleer de herinrichting zelf kan starten.”

Voor de herinrichting van de N367 legde het Agentschap Wegen en Verkeer al enkele principes vast. Zo blijven de huidige zones van 50 en 70 km/uur ongewijzigd. In de zone waar de snelheidsbeperking van 70 km/uur geldt, komen aan beide kanten van de rijbaan vrijliggende enkelrichtingsfietspaden. In de zone van 50 km/uur zullen verhoogde aanliggende fietspaden worden aangelegd. Het is om deze fietspaden te realiseren dat langs de straatkant gedeeltelijke onteigeningen moeten gebeuren. Rechtstreekse toegangen van percelen op de N367 blijven behouden, maar moeten voldoen aan de normen en dus aangepast worden indien nodig. Waar de zones van 70 km/uur overgaan in 50, zijn tot slot middengeleiders voorzien om de snelheid af te remmen. Deze zullen, waar nodig, overrijdbaar zijn.