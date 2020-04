Weinig verkeer richting kust stemt West-Vlaams gouverneur tevreden: “Nu is het een kwestie van volhouden” Siebe De Voogt

05 april 2020

15u54 0 Jabbeke Zijn strenge waarschuwingen in aanloop naar het eerste weekend van de paasvakantie hebben hun effect niet gemist. De West-Vlaamse invalswegen naar de kust waren bij momenten leeg. Gouverneur Carl Decaluwé is dus een tevreden man. “Maar nu is het een kwestie van volhouden”, benadrukt hij.

Gans het weekend organiseerde de federale wegpolitie samen met enkele lokale zones een grote controleactie op de snelwegparking in Jabbeke. Met 21 pv’s op zaterdag en maar 9 pv’s op zondag bleef het aantal inbreuken al bij al beperkt. “De resultaten zijn inderdaad vrij behoorlijk”, zegt gouverneur Carl Decaluwé. “Vandaag was het zelfs zo rustig, dat het aantal manschappen in Jabbeke gehalveerd werd. Ik ben voorlopig dan ook een tevreden man. De boodschap van deze week is blijkbaar aangekomen.”

Toch waarschuwt Decaluwé ook opnieuw voor de rest van de paasvakantie. “Nu is het echt een kwestie van volhouden”, zegt hij. “Ik ben ervan overtuigd dat het nog moeilijke twee weken zullen worden. We zullen dan ook constant blijven controleren. Zich op dit moment naar de kust begeven is uit den boze. Dinsdag heb ik overleg met de korpscheffen en andere verantwoordelijken. Dan zullen we de resultaten van dit weekend analyseren en bekijken hoe we de komende weken zullen aanpakken.”