Exclusief voor abonnees Wat voor Pia wél kon, was 20 jaar geleden nog niet mogelijk voor 7 maanden oude Demi: “Blij dat kinderen nu geholpen kunnen worden” Siebe De Voogt

19 september 2019

15u23 2 Jabbeke Voor Sofie Landuyt (49) en Gunnar Ackx (51) uit Jabbeke was het verhaal van de Antwerpse Pia een confrontatie met hun eigen verleden. Twintig jaar geleden stierf hun 7 maanden oude dochtertje Demi aan dezelfde genetische aandoening. In tegenstelling tot Pia had het meisje geen schijn van kans. “Medicatie, hoe duur ook, bestond toen nog niet”, vertelt haar moeder. “Nu hebben we geen seconde getwijfeld om te doneren voor Pia.”

“Wat als?” Die vraag spookte deze week meermaals door het hoofd van Sofie Landuyt (49) en Gunnar Ackx (51) uit Jabbeke. Hun dochtertje Demi stierf op 15 november 1999 aan SMA Type 1, dezelfde genetische aandoening als de Antwerpse Pia. Ze was amper zeven maanden oud. In tegenstelling tot Pia bestond voor Demi nog geen medicatie. “De vraag hoe ons leven er zou uitgezien hebben mét Demi heb ik me inderdaad al gesteld”, vertelt mama Sofie. “Dat lijkt me ook ergens normaal. Al koesteren we geen gevoelens van jaloezie of wrok tegenover de situatie van Pia. In tegendeel: we zijn enorm blij dat kinderen met SMA Type 1 vandaag wél kunnen geholpen worden. Veel mensen zeggen ons dat het oneerlijk is, maar zo bekijken we het niet. Het is gewoon de evolutie van de wetenschap.”

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis