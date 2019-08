Wat een pech: koppel koopt Porsche, maar wagen vliegt enkele kilometers verder al in brand Siebe De Voogt

26 augustus 2019

18u15 0 Jabbeke Een koppel uit De Haan heeft maandagnamiddag enorm veel pech gehad op de E40 in Jabbeke. Ze waren nog maar enkele kilometers ver met hun nieuwe Porsche 718 Boxster of de wagen vloog al in brand. De verkoper laat onderzoeken of een productiefout aan de oorzaak ligt.

De slachtoffers hadden de sportwagen, met een nieuwprijs van 73.000 euro, net gekocht bij Powercars in Loppem. Er leek geen vuiltje aan de lucht. De Porsche 718 Boxster was amper twee jaar oud en had nog maar 20.000 kilometer op de teller. Even voorbij 15 uur liep het echter mis op de E40 ter hoogte van Jabbeke. De bestuurder merkte op hoe zijn toerental wegviel en zijn knipperlichten niet meer werkten. Hij zette zijn Porsche langs de kant en stapte met zijn vrouw uit. Net op tijd, want de wagen begon plots te roken. In een mum van tijd stond de Porsche in lichterlaaie. De brandweer snelde nog ter plaatse, maar kon de sportwagen niet meer redden. Hij brandde volledig uit.

De nieuwe eigenaars bleven gelukkig ongedeerd, maar blijven wel met een kater achter. Bij Powercars in Loppem zitten ze erg verveeld met het incident. “Al valt ons niets te verwijten”, zegt zaakvoerder Matthias Van Oost. “Die wagen leek perfect in orde, dus mogelijk gaat het om een productiefout. We namen al contact op met Porsche. Zij zullen de kwestie onderzoeken. In het verleden was er wel al een gelijkaardig probleem ergens in Duitsland, maar dat was normaal opgelost.” Door de brand ontstond er op de E40 richting Oostende enkele kilometers file. De uitgebrande Porsche werd getakeld.