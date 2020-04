Wagen belandt tegen woning: brandweer moet bestuurder en passagier bevrijden Siebe De Voogt

14 april 2020

13u56 13 Jabbeke Langs de Gistelsteenweg in Jabbeke is dinsdagmiddag een wagen tegen de gevel van een woning beland. De brandweer moest de bestuurder en zijn passagier bevrijden uit het wrak.

Het ongeval vond even na 12 uur plaats. Het slachtoffer reed met z'n wagen in de richting van Gistel, toen hij plots de controle over zijn stuur verloor. Hij raakte van de weg af en kwam tot stilstand tegen de gevel van een woning. Omdat de man en zijn passagier niet op eigen kracht naar buiten geraakten, snelden de hulpdiensten massaal ter plaatse. Beide slachtoffers werden door de brandweer bevrijd uit het wrak. Ze kregen ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werden nadien overgebracht naar het ziekenhuis. De schade aan de woning bleef al bij al beperkt. De brandweer stelde geen problemen vast aan de constructie van het huis. De politie Kouter onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Tijdens de interventie van de hulpdiensten werd het verkeer langs de Gistelsteenweg over één rijstrook geleid.