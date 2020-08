Waar hotel-restaurant Carpe Diem was, opent volgende week tapasrestaurant Manzo’s Siebe De Voogt

13 augustus 2020

17u19 8 Jabbeke Bijna een jaar na Bijna een jaar na de sluiting van hotel-restaurant Carpe Diem in Jabbeke krijgt het pand langs de Constant Permekelaan een andere invulling. Iris Lavens (23) en Claudio Manzo (28) openen er volgende week hun eigen tapasrestaurant Manzo’s. “Bij ons kan je een hele avond lang aperitieven met heerlijke hapjes”, vertelt het koppel, dat volop inzet op lokaal lekkers.

Hotel-restaurant Carpe Diem was 28 jaar lang een vaste waarde in het straatbeeld van de Constant Permekelaan. In september vorig jaar raakte bekend dat Luc Schaek (62) en Els Tavernier (61) hun zaak zouden sluiten. Iris Lavens (23) uit Varsenare en haar vriend Claudio Manzo (28) uit Blankenberge sprongen op de kar. “We speelden al langer met het idee om een eigen horecazaak te starten”, vertelt Iris. “Ik werkte jarenlang als jobstudente in Carpe Diem en kende het pand en de eigenaars dus goed. Alles was zo redelijk snel in kannen en kruiken.”

Uitstel door corona

Iris en Claudio besloten vrijwel meteen om te gaan voor het concept van een tapasrestaurant. “Wij aperitieven bijzonder graag”, lachen ze. “En wat is er gezelliger dan ‘s avonds zonder stress genieten van lekkere hapjes en drank? Tapas zijn in feite één grote aperitief die de hele avond duurt. Onze keuze was snel gemaakt.”

Voor ons zijn de korte keten en lokale producten heel belangrijk. We zullen onder meer een lokale gin aanbieden, haalden onze meubels in Oostende en kopen koffie aan in Blankenberge Zaakvoerders Iris en Claudio

Het koppel vernieuwde bijna het volledige interieur van het vroegere Carpe Diem. “Samen met onze ouders”, zeggen ze. “De coronacrisis gooide wel wat roet in het eten. We kregen de nodige materialen niet geleverd en moesten de werken dus noodgedwongen even stilleggen. De opening was normaal al vroeger gepland, maar het zij nu zo. We verloren de moed niet en zijn volledig klaar om te openen. We hebben er goesting in!”

Comfortfood

Volgende week dinsdag opent Manzo’s een eerste keer de deuren. Op de kaart staan originele tapas, maar ook meer traditionele gerechten. “We bieden eigenlijk verscheidene soorten comfortfood aan. Zo kunnen de klanten kiezen voor kleine hamburgertjes, taco’s, kibbeling met verse tartaar of een mosselpotje, maar evengoed ook voor een lekkere filet pur of entrecote. Over de middag bieden we een lunch aan met voor- en hoofdgerecht voor een prijs van ongeveer 15 euro.”

Vlees van eigen kweek

Het paradepaardje van Manzo’s wordt het vlees van eigen kweek. “Eén van mijn broers is de zaakvoerder van Keurslager Lavens in Varsenare. Mijn andere broer kweekt dan weer Aubrac-runderen samen met mijn ouders. Voor ons zijn de korte keten en lokale producten dan ook heel belangrijk. We zullen onder meer een lokale gin aanbieden, haalden onze meubels in Oostende en kopen koffie aan in Blankenberge.”

Ex-Oesterput

Zowel Iris als haar vriend Claudio deed in het verleden al heel wat ervaring op. Hij werkte onder meer in de Oesterput in Blankenberge en zij studeerde hotelmanagement. “Mijn vriend zal plaatsnemen in de keuken en ik verzorg de zaal”, zegt Iris. “We kunnen normaal 55 gasten ontvangen, maar door de corona zullen dat er momenteel maar 36 zijn.”

De keuken van Manzo’s is dagelijks open van 11.30 tot 14 uur en van 18 tot 21.30 uur. Op donderdag en vrijdagmiddag is het restaurant gesloten. Meer info is te vinden op hun Facebookpagina.