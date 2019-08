Vrouw mist bocht en komt met neus richting aanstormend verkeer op E40 terecht Mathias Mariën

17 augustus 2019

18u55 0 Jabbeke Op de E40 richting kust gebeurde zaterdag ter hoogte van Jabbeke een bizar ongeval.

Een bestuurder die de autosnelweg opreed, miste haar bocht en kwam even voor 15 uur tegen de betonnen middenberm terecht. Daarbij kwam de wagen pas tot stilstand op de derde rijstrook én met de neus richting aankomend verkeer. Als bij wonder kwam het daarbij niet tot een aanrijding met aankomende wagens. De vrouw werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Door het ongeval was de linkerrijstrook versperd en was er een aanzienlijke file.