Vrouw merkt brand op in wagen van echtgenoot die voor haar rijdt op E40: man kan auto tijdig aan de kant zetten Siebe De Voogt

27 augustus 2019

Een 58-jarige man uit Sint-Martens-Latem mag zijn echtgenote dankbaar zijn. De vrouw reed maandag achter hem op de E40 en merkte ter hoogte van Jabbeke plots brand op onder zijn wagen. De vijftiger kon zijn auto zo tijdig aan de kant zetten.

Het incident vond even na 15 uur plaats. De man reed langs de E40 richting Brugge, toen hij plots werd gewaarschuwd door zijn echtgenote die achter hem reed. De vrouw had aan de onderzijde van zijn wagen vuur opgemerkt. De vijftiger nam de afrit in Jabbeke en kon de auto tijdig op de carpoolparking aan het Vlamingveld parkeren. Hij probeerde in afwachting van de brandweer nog tevergeefs zelf de vlammen te doven. De brandweerlieden ontmantelden de brandende wagen en konden de vlammen blussen net voordat ze de brandstoftank bereikten. De auto liep wel aanzienlijke schade op en werd getakeld. Een technisch defect lag volgens de brandweer aan de oorzaak van de brand.