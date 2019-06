Vrouw (42) gewond na nachtelijke duik in sloot met fiets Bart Boterman

02 juni 2019

19u47 0 Jabbeke In de Isenbaertstraat in Snellegem bij Jabbeke is vrijdagnacht rond 4 uur een vrouw gewond geraakt nadat ze in een diepe sloot reed met haar fiets.

De 42-jarige N.P. uit Jabbeke week om ongekende reden af van de rijbaan alvorens ze de gracht in dook. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen of derden betrokken bij het ongeval. De vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge. Ze was onder invloed van alcohol.