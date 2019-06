Vrijdag tijdelijk geen leidingwater in deel Stalhille door werken Siebe De Voogt

19 juni 2019

13u21 3 Jabbeke Waterbeheerder Farys voert vrijdag werken uit aan de waterleiding in Stalhille. Drie straten zullen overdag bijgevolg deels zonder water zitten.

Het gaat om de even huisnummers in de Cathilleweg 8 tot 90, de Zakjesstraat 1 tot 8 en de oneven huisnummers in de Molendreef. De bewoners zullen overdag geen gebruik kunnen maken van leidingwater. Farys voert in de omgeving werken uit aan een aftakking op het leidingennet. “Op die manier kunnen we er ook in de toekomst voor zorgen dat er elke dag drinkwater van uitstekende kwaliteit uit de kraan komt”, zegt de waterbeheerder. “We vragen de mensen het gebruik van water te vermijden. Laat alle kranen dicht en zorg dat alle toestellen die leidingwater verbruiken uitgeschakeld zijn.” Meer info over de werken op werken.farys.be.