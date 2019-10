Vrachtwagen duikt decor in na aanrijding met andere truck op E40 Bart Boterman

10 oktober 2019

13u50 0 Jabbeke Op de E40 tussen Jabbeke en Oudenburg is donderdagvoormiddag een vrachtwagen in de gracht beland. Volgens de verkeerspolitie gebeurde dat na een aanrijding met een andere vrachtwagen.

Het incident gebeurde iets over half elf in de richting van Calais, net voor het begin van de wegenwerken op de E40. Een van de vrachtwagens kon zich nog op de pechstrook zetten, de andere reed het decor in. De bestuurder bleef weliswaar ongedeerd. De politie liet een rijstrook afsluiten om de vrachtwagen te takelen. Gezien die leeg was op het moment van de crash, verliep dat vrij vlot. Omstreeks 12 uur was de takeling voorbij.