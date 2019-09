Voormalige friturist opent gezonde ontbijt- en lunchbar: “Ook in mijn frituur was alles vers hoor” Siebe De Voogt

03 september 2019

17u53 0 Jabbeke Langs de Gistelsteenweg in Varsenare is dinsdag ontbijt- en lunchbar Herman geopend. Zaakvoerder Kiliaan Van Daele (46) had in een vorig leven zijn eigen frituur Sano in Zedelgem. Een groot contrast, lijkt het. “Maar ook daar stonden verse producten centraal”, zegt Kiliaan.

Kiliaan Van Daele woont momenteel in Zedelgem, maar is geboren en getogen in Varsenare. Toen het pand van het vroegere De Coq Sportief in de Gistelsteenweg vrijkwam, twijfelde hij dan ook geen moment. De zaak kreeg een flinke opknapbeurt en dinsdagmorgen opende ontbijt- en lunchbar Herman de deuren. “We kunnen plaats bieden aan een vijftigtal klanten, maar bieden ook slaatjes en belegde broodjes aan om mee te nemen”, vertelt Kiliaan. “Alles wordt hier ter plaatse bereid: van de vinaigrettes, tot de pastaatjes, confituur en granola. Naast verschillende soorten koffies staan ook verse fruitsapjes en limonades op de kaart. Met ons bestek en verpakkingen werken we volledig volgens de nieuwste ecologische trends. Onze vorken en messen zijn bijvoorbeeld composteerbaar.”

Kiliaan was vroeger zaakvoerder van frituur Sano in Zedelgem. Zijn nieuwe zaak lijkt een complete ommezwaai, maar niets is minder waar. “Naast frieten bakken, deden we daar al wat meer. In Sano boden we onze klanten al wat slaatjes en vers bereide gerechten aan en maakten we al onze eigen belegde broodjes. We runden onze zaak met hart en nieren. Versheid is iets wat we altijd hoog in het vaandel gedragen hebben en dat willen we ook in Varsenare verderzetten.” Ontbijt- en lunchbar Herman is dagelijks open van 7.30 tot 14.30 uur. Zondag en maandag zijn de wekelijkse sluitingsdagen.