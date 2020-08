Volgende week hinder in Gistelsteenweg door werken Siebe De Voogt

10 augustus 2020

16u28 3 Jabbeke In de Gistelsteenweg in Jabbeke worden vanaf maandag 17 augustus werken uitgevoerd aan het wegdek. Het verkeer moet met de nodige hinder rekening houden.

De werken worden uitgevoerd tussen de rotonde aan de OKay en de brug over de E40 en zullen normaal vijf werkdagen duren. Bedoeling is het asfalt te vernieuwen. Het project wordt uitgevoerd in twee fases. Eerst zal het wegdek in de richting van Jabbeke vervangen worden. Daarna is de rijrichting Brugge aan de beurt. Tijdens de werken moeten fietsers in beide richtingen gebruik maken van de fiets- en voetgangersbrug over de E40 ter hoogte van de Kasteeldreef. Het autoverkeer richting Jabbeke zal telkens voorbij kunnen over één rijstrook. Bestuurders die richting Brugge willen rijden zullen een omleiding moeten volgen via de Isenbaertstraat, Eernegemweg, Bosweg, Doornstraat en Beisbroekdreef.

