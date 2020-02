Vodden vatten vuur: loods in brand Siebe De Voogt

23 februari 2020

12u17 6 Jabbeke In de Walbekestraat in Snellegem, bij Jabbeke, is zondagvoormiddag brand uitgebroken in een loods bij een gerenoveerde hoeve. Enkele vodden met olie vatten wellicht vanzelf vuur.

Buren zagen omstreeks 8.45 uur rook komen uit de loods en verwittigden de brandweer. Bij aankomst van de hulpdiensten was het vuur al redelijk ver gevorderd. De brandweermannen hadden de situatie evenwel snel onder controle. De rookschade in de loods, waar onder meer een oldtimer was ondergebracht, is wel aanzienlijk. Het vuur ontstond volgens de brandweer wellicht bij enkele vodden die gebruikt werden om houten planken in te oliën. Ze zouden vanzelf in brand zijn geschoten.