Vlaams koppel sluit restaurant in Spanje voorlopig na code rood: “80 procent van onze klanten zijn Belgen” Leen Belpaeme

04 september 2020

17u20 10 Jabbeke Bart De Pauw en Rebecca Vanhoenacker zijn twee jaar geleden op avontuur vertrokken naar de Costa del Sol, Estepona. Ze openden er hun eigen zaak: Bistro Bar’T. Ze zijn anderhalf jaar open, maar verloren al drie maanden door corona na een al rustige winter. Nu ook de Belgen niet meer naar Spanje mogen komen, goed voor 80 procent van hun cliënteel, doen ze voorlopig de deuren van hun zaak dicht. “De kosten lopen door, we kunnen moeilijk zitten wachten tot er iemand langskomt.”

Nu Spanje code rood kreeg van België liepen de annulaties binnen bij Bistro Bar’T van Bart en Rebecca in Estepona. Het koppel baatte tot 2015 The Peacock uit in Snellegem (Jabbeke) en trok twee jaar geleden naar Spanje om een nieuwe zaak op te richten. De coronacrisis deed hun avontuur echter uitdraaien op een zware uitdaging.

“Wij hadden ons dit wel anders voorgesteld. Een avontuur is nooit echt gemakkelijk. We wisten wel dat het moeilijk zou worden om hier helemaal opnieuw te beginnen met kinderen, maar corona tart nu alle verbeelding. Wij zijn gericht op een cliënteel van Vlamingen, het nieuws over code rood sloeg dan ook in als een bom. 80 procent van onze klanten zijn Belgen. Als zij wegblijven dan heeft het weinig zin om de deuren open te houden”, getuigt Rebecca Vanhoenacker.

Absurde maatregelen

De situatie ter plaatse is nochtans niet dramatisch naar het gevoel van Bart en Rebecca. “Spanjaarden leven zeer strikt de regels na, zij hebben veel meer te verliezen dan de doorsnee Vlaming die een uitkering krijgt ten tijde van corona. De realiteit is hier dat veel mensen nog wachten op hun eerste werkeloosheidsuitkering omwille van corona. Hier krijgt niemand geld voor niks en kosten lopen gewoon door. Meestal zijn het de jonge toeristen die de regels aan hun laars lappen. Ondanks dat, is het hier veilig. De ziekenhuizen zijn leeg en de terrasjes nu helaas ook. De handel en horeca in Estepona is meer dan ooit afhankelijk van toerisme, zeker nu de gemiddelde Spanjaard geen geld meer heeft om te besteden. Hopelijk komt er snel een andere beslissing, want ik weet niet wat de gevolgen zullen zijn op lange termijn. We hebben al een goede zomer gehad, maar we hadden deze maanden nog nodig om de komende winter te overbruggen. We zitten in een toeristische zone en in de winter is het hier heel rustig.”

Het koppel hoopt dat er snel een nieuwe beslissing komt vanuit België. “We zijn naar Spanje gekomen omdat we dachten dat er minder regels zouden zijn, maar nu zijn we opnieuw afhankelijk van de absurde maatregelen van België. Als er niet snel een wijziging komt, zullen we een plan B moeten bedenken, want voor ons komt het avontuur voorlopig tot een einde.”