Vijftig bijzondere oltimers trekken door Jabbeke voor 70ste verjaardag van snelheidsrecord Siebe De Voogt

07 september 2019

Een vijftigtal exclusieve oldtimers is zaterdagvoormiddag door Jabbeke getrokken. Met het evenement bracht het Antwerp Concours D'Elegance hulde aan het eerste snelheidsrecord dat een Jaguar 70 jaar geleden op de tabellen zette op de snelweg in Jabbeke.

De stoet verzamelde rond 9 uur aan het Vrijetijdscentrum en lokte heel wat kijklustigen. Trekpleister was een Jaguar XK 120s. Met de bijzondere oldtimerrally wilde het Antwerps Concours d’Elegance, een internationale elegantiewedstrijd, een minder gekend stukje Jabbeekse geschiedenis nog eens in de verf zetten. Eind jaren 1940 en begin jaren 1950 werden op een stukje snelweg van 8 kilometer in Jabbeke verschillende snelheidsrecords gevestigd. Op 30 mei 1949 haalde Ron ‘Soapy’ Sutton met een Jaguar XL120 213,01 km/uur. Vier jaar later verbrak Norman Dewis dat record met 277,47 km/uur. De stoet oldtimers trok zaterdagmorgen door Snellegem en Jabbeke en zette daarna koers naar het Antwerpse Wijnegem. Daar vindt zondag de eigenlijke meeting plaats.