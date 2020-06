Vijf gewonden bij spectaculair ongeval in Stationsstraat Siebe De Voogt

09 juni 2020

22u44 20

Jabbeke In de Stationsstraat in Jabbeke vond dinsdagavond een spectaculair ongeval plaats op de rotonde bij de op- en afrit van de E40. Vijf gewonden werden overgebracht naar het ziekenhuis.

De zware crash vond even na 21 uur plaats. Een wagen met vijf inzittenden kwam uit het centrum van Jabbeke gereden en wilde via de rotonde over de snelwegbrug rijden. De chauffeur verloor echter de controle over zijn stuur. Hij raakte met z’n wagen van de weg af en kwam aan hoge snelheid tegen de betonnen afsluiting langs de op- en afrit van de E40 terecht. De klap was zo hevig dat enkele betonblokken twee meter verder op de afrit van de snelweg terecht kwamen. De hulpdiensten werden massaal opgetrommeld. Meerdere ambulances en ook twee MUG-voertuigen snelden ter plaatse. Uiteindelijk werden alle vijf inzittenden overgebracht naar het ziekenhuis. Enkele onder hen liepen zware verwondingen op. Door het ongeval was de afrit van de E40 richting binnenland een tijdlang afgesloten voor het verkeer.