VIDEO. Zware uitslaande brand in woning en loods: parket stelt branddeskundige aan Bart Boterman

29 mei 2019

16u01 26 Jabbeke In de Barletegemweg in Jabbeke, pal op de grens met Bekegem, woedde woensdag vanaf 15.30 uur een zware uitslaande brand in een loods en ingebouwde woning. Het gebouw is volledig uitgebrand. Het parket heeft een deskundige aangesteld.

De brand in de Barletegemweg in Zerkegem, een doodlopend zijstraatje van de Schipleedstraat in Bekegem, was al uitslaand toen die werd opgemerkt. Plots was er een rookpluim tot tien kilometer ver te zien en werden de hulpdiensten opgeroepen door buurtbewoners. Het vuur ontstond vermoedelijk in het loodsgedeelte en breidde razendsnel uit naar de woning, die zich in het linker gedeelte van de loods bevindt. Het gaat om een voormalig tuinbouwbedrijf, met serres aan de rechterkant.

“Over de oorzaak is geen duidelijkheid. Daarom heeft het parket een deskundige aangesteld. De brand woedde al erg hevig toen wij werden verwittigd. De schade is enorm”, zegt majoor Frank Vanhixe van Hulpverleningszone 1, post Gistel. De brandweerposten Oostende, Brugge en Torhout kwamen met versterking van onder meer een persluchtcontainer en tankwagens. “In rurale gebieden is watervoorziening steeds schaars. Tankwagens reden de hele tijd heen- en weer met nieuwe ladingen bluswater. Op zo'n moment is er eigenlijk altijd water te kort”, aldus Vanhixe. Rond 19.30 uur was de brand zo goed als onder controle. “Maar allicht zullen we nog urenlang moeten nablussen.”

De bewoners zouden op het erf aanwezig zijn geweest en hadden het vuur erg laat opgemerkt. Niemand raakte gewond. Er is opvang voorzien in het naastgelegen huis van de ouders. In de loods bevonden zich enkele machines.