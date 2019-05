VIDEO. Zware uitslaande brand in woning en loods op voormalig tuinbouwbedrijf in Jabbeke Bart Boterman

29 mei 2019

16u01 18 Jabbeke In de Barletegemweg in Jabbeke, pal op de grens met Bekegem, woedt sinds 15.30 uur een zware uitslaande brand in een loods en aanpalende woning. Het gaat om een voormalig tuinbouwbedrijf waar geen tuinbouwactiviteiten meer bezig zijn. Verschillende brandweerposten zijn ter plaatse.

De brand in de Barletegemweg in Zerkegem, een doodlopend zijstraatje van de Schipleedstraat in Bekegem, was al uitslaand toen die werd opgemerkt. Plots was er een rookpluim tot tien kilometer ver te zien en werden de hulpdiensten massaal opgeroepen. “Er vielen geen gewonden en er was niemand aanwezig in de woning. De oorzaak is voorlopig onbekend en de brandweer is nog volop bezig met blussen. De woning is onbewoonbaar”, zegt Annemie Wittesaele, woordvoerster van de Lokale Politie Kouter. De woning en de loods vormen namelijk een blok. De brandweer zal nog uren in de weer zijn met de bluswerken.