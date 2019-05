VIDEO. CD&V-lijsttrekker Hendrik Bogaert brengt z’n stem uit in Jabbeke Siebe De Voogt

26 mei 2019

10u00 53 Jabbeke CD&V-lijsttrekker Hendrik Bogaert is om 9 uur zijn stem gaan uitbrengen in het Vrijetijdscentrum in Jabbeke. “Straffe Hendrik” nam zijn dochter mee naar het stembureau. “Ik heb er vertrouwen in”, zegt hij.

Bogaert trekt de West-Vlaamse lijst van de christen-democraten voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij heeft er naar eigen zeggen een goede nacht op zitten. “Ik heb goed geslapen”, zegt hij na het uitbrengen van z’n stem. “Ik zie de balans voor onze partij positief in. Welke ambitie ik zelf heb? Laten we eerst de resultaten afwachten. Daarna zien we wel verder.”