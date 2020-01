Veroordeelde mensensmokkelaar vraagt mildere straf: “Familie maakte misbruik van hem” Siebe De Voogt

22 januari 2020

14u39 0 Jabbeke Een veroordeelde mensensmokkelaar uit Albanië tekent in de Brugse rechtbank verzet aan tegen de effectieve celstraf van 5 jaar die hij een jaar geleden kreeg. E.M. (24) maakte deel uit van de bende rond de Dauti-clan. Volgens zijn advocate Nadia Lorenzetti maakte zijn familie misbruik van haar cliënt.

De politie voerde in de nacht van 18 op 19 februari 2018 een observatie uit op de snelwegparking in Jabbeke. Ze stelden vast hoe mensen met twee voertuigen naar de snelwegparking werden gebracht. De politie besloot de voertuigen te volgen tot in Pervijze, tussen Diksmuide en Veurne. Daar werden twee Albanese mannen en een Albanese vrouw op heterdaad betrapt bij het smokkelen van dertien mensen in een Roemeense vrachtwagen. Het onderzoek wees uit dat de mensensmokkelbende aangestuurd werd vanuit Londen. In totaal smokkelde de bende bijna 100 transmigranten naar het Verenigd Koninkrijk. Alket Dauti (32) en twee andere kopstukken kregen in beroep uiteindelijk celstraffen tot 10 jaar.

E.M. (24) is de neef van Alket Dauti en kreeg in eerste aanleg bij verstek 5 jaar cel. In het najaar werd hij opgepakt in Noord-Macedonië en uitgeleverd aan ons land. In de gevangenis tekende M. meteen verzet aan tegen z’n straf. “Mijn cliënt kon niet aanwezig zijn op het proces, want had een inreisverbod gekregen”, pleitte zijn advocate Nadia Lorenzetti. “Na de arrestatie van z'n broer (die ook in de bende betrokken was, red.) vroeg zijn nonkel om zijn plaats in te nemen. Zijn familie heeft misbruik gemaakt van hem. Hij is simpelweg meegesleurd in dit dossier.” De verdediging vroeg de rechter om een straf met uitstel. Uitspraak op 5 februari.