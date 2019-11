Veroordeelde mensensmokkelaar jaar na datum opgepakt in Noord-Macedonië Siebe De Voogt

15 november 2019

15u17 0 Jabbeke Een veroordeelde mensensmokkelaar uit Albanië is een jaar na z’n veroordeling opgepakt in Noord-Macedonië. Dat meldt het Brugse parket. E.M. (24) maakte deel uit van een groot Albanees mensensmokkelnetwerk en kreeg bij verstek 5 jaar cel.

De politie voerde in de nacht van 18 op 19 februari een observatie uit op de snelwegparking in Jabbeke. Ze stelden vast hoe mensen met twee voertuigen naar de snelwegparking werden gebracht. De politie besloot de voertuigen te volgen tot in Pervijze, tussen Diksmuide en Veurne. Daar werden twee Albanese mannen en een Albanese vrouw op heterdaad betrapt bij het smokkelen van dertienmensen in een Roemeense vrachtwagen. Het onderzoek wees uit dat de mensensmokkelbende aangestuurd werd vanuit Londen. Alket D. (32) en twee andere kopstukken kregen uiteindelijk een effectieve celstraf van 8 jaar. E.M. kreeg op zijn beurt 5 jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in het dossier. Het was een veroordeling bij verstek, want de 24-jarige Albanees kwam niet opdagen voor zijn proces. Pas vorige maand kon de man in Noord-Macedonië opgepakt worden. Speurders van de FGP West-Vlaanderen gingen hem woensdag ophalen en brachten hem onder in de Brugse gevangenis. Daar kan hij mogelijk nog verzet aantekenen tegen z’n straf, waardoor het proces zou moeten overgedaan worden.