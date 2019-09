Vermeende voyeur vraagt vrijspraak in beroep Wouter Spillebeen

19 september 2019

17u54 0 Jabbeke De 38-jarige man uit Roksem die tien maanden cel kreeg voor het bespieden van een vrouw in de kleedkamers van het Klein Strand in Jabbeke, wil in beroep de vrijspraak. Volgens zijn advocaat is het helemaal niet bewezen dat hij filmpjes maakte van het 28-jarige slachtoffer.

Op 18 juni 2017 schrok het slachtoffer enorm toen ze een man aantrof die zich verscholen had in de vrouwenkleedkamers van het Klein Strand. De vrouw had zich uitgekleed en dat had de man volgens haar gefilmd met een smartphone. De man zette het op een lopen, maar hij werd aangetroffen in de mannenkleedkamers. Hij vluchtte voor de politie ter plaatse was, maar werd later geïdentificeerd aan de hand van zijn nummerplaat.

De man kreeg in eerste aanleg bij verstek tien maanden cel, maar zijn advocaat pleit in beroep dat het niet bewezen is dat hij de vrouw filmde. De beelden zijn namelijk nooit teruggevonden, volgens de burgerlijke partij omdat hij zijn geheugenkaart vernietigde. De beklaagde kwam ondanks aandringen van zijn advocaat niet in persoon opdagen. “Ik heb de indruk dat hij niet durft”, aldus de raadsman.

De beklaagde riskeert opnieuw een celstraf van tien maanden. Daarvan kan eventueel een deel met uitstel worden uitgesproken, op voorwaarde dat hij zich laat begeleiden. Op 18 oktober spreekt het hof zich uit over de zaak.