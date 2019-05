Verkiezingen 2019: Hoe scoorden Jabbeekse kandidaten? Siebe De Voogt

27 mei 2019

09u23 0 Jabbeke Een dag na de verkiezingen krijgen de verschillende politici ook zicht op hun persoonlijke resultaat. Lees hieronder hoe de Jabbeekse kandidaten presteerden, met Hendrik Bogaert (CD&V) op kop.

Hendrik Bogaert (CD&V) kon als lijsttrekker voor de Kamerlijst de schade in West-Vlaanderen beperken tot één zetel. Persoonlijk liet hij 48.421 voorkeursstemmen optekenen. “Ik ben daarmee beste lijsttrekker van CD&V op het federale niveau”, zegt Bogaert. “Het was gisteren voor de partij een moeilijke dag, maar mijn persoonlijke resultaat geeft me opnieuw moed. Spreken over ministerposten of een deelname aan de regering is nu niet aan de orde. Deze namiddag komen we samen met het partijbestuur en de lijsttrekkers. We zullen collectief bekijken hoe we met dit slechte resultaat zullen omgaan en het in de toekomst kunnen beter doen. Wat ik vind van het cordon sanitaire? Ik vind dat we uit beleefdheid wel eens moeten luisteren naar de standpunten van Vlaams Belang. Maar een coalitie met hen vormen is voor CD&V quasi onmogelijk. Daarvoor liggen onze programma’s veel te ver uit elkaar.

Naast Hendrik Bogaert deden gisteren nog twee Jabbekenaars mee aan de verkiezingen. Geert Orbie (N-VA) behaalde vanaf de 21ste plaats op de Vlaamse lijst 7.444 voorkeursstemmen. Peter-Jan Hallemeersch klokte als 4de opvolger op de Kamerlijst van Groen af op 1.727 stemmen.