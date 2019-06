Veertien lopers behalen Start 2 Run-diploma in Varsenare Siebe De Voogt

14 juni 2019

18u07 0 Jabbeke In het Beisbroekbos hebben deze week veertien lopers met succes hun Start 2 Run-diploma behaald. De organisatie is sinds jaar en dag in handen van de Gezinsbond Varsenare.

De lopers gingen op dinsdag 9 april van start met hun training van 10 weken. Het ultieme doel was vijf kilometer kunnen uitlopen en dat werd deze week gehaald. Veertien lopers slaagden onder leiding van Nancy Maelstaf in hun opdracht en kregen een diploma mee naar huis. Ook in de rest van het jaar organiseert de Gezinsbond elke dinsdagavond een looptocht in het Beisbroekbos. Zowel starters als ervaren lopers kunnen elke week vanaf 19.30 uur aansluiten. Starten wordt telkens gedaan bij het Koetshuis, Zeeweg 98 in Sint-Andries. Meer info via mail op het adres dinsdaglopers2018@gmail.com.