Vandalen brengen vernielingen aan op werf in Dorpsstraat Siebe De Voogt

19 november 2019

15u49 0 Jabbeke In de Dorpsstraat in Jabbeke hebben vandalen maandag verschillende vernielingen aangebracht. De politie Kouter stelde een proces verbaal op.

De vandalenstreken werden tussen 13 en 13.30 uur vastgesteld. Op een bouwwerf klommen de daders in een kraan, waar ze halverwege een kabel doorknipten. De werfkast werd dan weer volgespoten met water, zodat kortsluiting ontstond. In de werfkeet werden dan weer deuken geslagen. Nog in de Dorpsstraat werd ook een werfkast van Fluvius vernield. De politie Kouter is een onderzoek gestart naar de vernielingen.