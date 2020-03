Uitvaartcentrum Depoorter laat begrafenissen komende weken doorgaan in beperkte kring Siebe De Voogt

13 maart 2020

13u19 12 Jabbeke Ook de begrafenisondernemers ontsnappen niet aan maatregelen tegen het coronavirus. Hoewel er vrijdagmiddag nog geen officiële richtlijnen werden meegedeeld, besliste Uitvaart Depoorter uit Jabbeke toch om de komende weken hun diensten in beperkte kring te organiseren. “Gezien de omstandigheden willen we onze verantwoordelijkheden opnemen”, zegt Marieke Depoorter.

Uitvaart Depoorter, met vestigingen in Jabbeke en Bredene, ziet zich door het coronavirus genoodzaakt om de komende weken enkel nog afscheidsplechtigheden te laten doorgaan in beperkte kring. “Zaterdag en woensdag stonden al diensten gepland”, zegt Marieke Depoorter. “Het is heel moeilijk om die nog volledig in beperkte kring te laten doorgaan. Toch proberen we nog zoveel mogelijk mensen te bereiken om hen te vragen niet naar de dienst af te komen. Bij komende overlijdens organiseren we de plechtigheid sowieso in beperkte kring.”

In samenspraak met de nabestaanden voorziet Uitvaart Depoorter op latere datum wel eventueel nog een herdenking. “Zo krijgen andere mensen alsnog de kans om afscheid te nemen van de overledene. Ik denk dat nu vooral het gezond verstand moet spelen. Ook bij het condoleren stellen we alternatieven voor om fysiek contact te vermijden. We adviseren om de kist of urne te groeten zonder deze aan te raken en de familie te groeten of een knikje te geven in plaats van een hand of knuffel.”