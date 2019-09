Twintiger riskeert 4 jaar cel voor maandenlange terreur tegenover zijn voormalige vriendin Siebe De Voogt

16 september 2019

14u40 0 Jabbeke Een 23-jarige man uit Jabbeke hangt een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar boven het hoofd, nadat hij maandenlang zijn vriendin terroriseerde. R.D. geeft de feiten toe, maar ontkent wel dat hij de jonge vrouw verkrachtte.

De lijst van tenlasteleggingen tegenover R.D. (23) uit Jabbeke oogt bijzonder lang. De jongeman moest zich maandagmorgen voor de correctionele rechtbank in Brugge verantwoorden voor de verkrachting van zijn vriendin, woonstschennis, opzettelijke slagen en verwondingen, wederrechtelijke vrijheidsberoving, belaging en doodsbedreigingen. Het onderzoek ging in januari 2017 van start, toen de politie Kouter naar de ouderlijke woning van het slachtoffer in Jabbeke werd geroepen. Haar ex-vriendje was zonder toestemming van haar ouders het huis binnengedrongen. Uit de verklaringen van het slachtoffer bleek dat R.D. haar al maandenlang fysisch en psychologisch terroriseerde. Het merendeel van de feiten speelden zich af in Gent, waar het toenmalige koppel op kot zat.

R.D. zou zich onder meer schuldig gemaakt hebben aan verkrachting van de jonge vrouw, maar ontkent dat met klem. De procureur citeerde maandagmorgen echter uit een brief die de Jabbekenaar schreef aan het slachtoffer. “Ik besef nu dat ik niemand tot seks kan dwingen”, schreef hij onder meer. D. hoopt van de rechtbank een werkstraf te krijgen, maar dat kan wettelijk gezien enkel als hij effectief vrijgesproken wordt voor de verkrachting. “Mijn cliënt heeft zich de voorbije zes maanden residentieel laten behandelen”, pleitte zijn advocate. “Hij voelde in het verleden vaak een grote leegte op emotioneel vlak en had een ideaalbeeld van de liefde. Vanaf dat niet lukte, ontspoorde hij. Hij gebruikte indertijd cannabis, maar ins intussen meer dan een jaar clean. Mijn cliënt wil de kans krijgen om verder te werken aan zijn problematiek.” Uitspraak op 21 oktober.