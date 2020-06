Twee tuinhuizen en beschutting vatten vuur in Varsenare Mathias Mariën

15 juni 2020

07u10 0 Jabbeke Langs Coudeveldt in Varsenare is zondagnacht brand uitgebroken. Twee thuishuizen raakten er zwaar beschadigd.

Het vuur brak even voor middernacht uit in de tuin van een woonhuis en ontstond vermoedelijk in een smalle doorgang achteraan de tuin. Het vuur zette een eerste tuinhuis in brand en enkele ogenblikken later sloegen de vlammen over naar een aanpalend tuinhuis. De brandweer was snel ter plaatse en bestreed de brand op twee fronten, zo kon de schade enigszins beperkt worden. Ook een stuk van de houten schutting ging in de vlammen op. De oorzaak van de brand was niet meteen duidelijk. Niemand raakte gewond.