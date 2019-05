Twee minderjarige transmigranten uit vrachtwagen met veevoeder gered Siebe De Voogt

22 mei 2019

20u03 0 Jabbeke Op de snelwegparking in Jabbeke zijn dinsdagmorgen twee transmigranten uit een vrachtwagen met veevoeder gehaald. Dat bevestigt het Brugse parket. De twee Eritreeërs waren amper 17 jaar oud.

De politie kreeg dinsdagmorgen een melding van mogelijke verstekelingen in een vrachtwagen, die op de parking van Jabbeke geparkeerd stond. De truck was geladen met meel dat tot hondenbrokken zou geperst worden. Uit de laadruimte werden twee Eritreeërs van 17 jaar oud geplukt. Omdat er gevreesd werd dat zich nog meer transmigranten tussen of onder het meel zouden bevinden, doorzocht de brandweer de lading met behulp van stokken. De zoekactie leverde geen zekerheid op, waarop de vrachtwagen werd overgebracht naar Zeebrugge voor een grondiger onderzoek met de scanner. Uiteindelijk konden in de lading geen illegalen meer worden aangetroffen. De lading meel werd vrijgegeven en de transmigranten werden overgebracht naar het centrum in Steenokkerzeel.

De ganse operatie nam volgens het Brugse parket drie uur in beslag. “In dergelijke gevallen nemen we geen enkel risico”, zegt procureur Frank Demeester. “We wilden voor 100 procent uitsluiten dat er mensen zouden omkomen door verstikking tussen het meel.” In april vorig jaar werden in de haven van Zeebrugge ook al transmigranten aangetroffen tussen opeengestapelde zetels. Om rampscenario’s te vermijden werden toen alle zetels uit de trailer gehaald. “Toen vonden we wél nog mensen tussen de met plastiek ingepakte zetels. De slachtoffers vertoonden uitdrogingsverschijnselen en hadden verzorging nodig.”