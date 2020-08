Twee mannen gearresteerd na 14 kilometer lange achtervolging tussen Jabbeke en Bredene Siebe De Voogt

21 augustus 2020

13u58 0 Jabbeke De politie heeft vrijdagvoormiddag in Bredene twee mannen kunnen arresteren na een lange achtervolging van zo’n 14 kilometer. Ze waren kort voordien met hun wagen weggevlucht van een politiecontrole in Jabbeke. Wat de twee te verbergen hadden, is nog niet duidelijk.

De achtervolging ging even voor 11 uur van start langs de Gistelsesteenweg in Jabbeke. “De bewuste wagen met twee inzittenden stond vreemd geparkeerd, waarop één van onze ploegen tussen wilde komen”, zegt woordvoerster Annemie Wittesaele van de lokale politie Kouter. “Toen onze mensen tot controle wilde overgaan, vluchtte het voertuig weg.”

De politie zette meteen de achtervolging in en kreeg bijstand van andere ploegen. De vluchtende wagen reed aan hoge snelheid via de Expressweg richting De Haan om daar de Brugse Baan op te draaien. Met de hulp van de lokale politie Bredene/De Haan konden de ploegen van de politie Kouter het voertuig uiteindelijk staande houden langs de Brugsesteenweg in Bredene, ter hoogte van Dakwerken Fernand Louagie. De inzittenden, twee mannen, werden naar de grond gebracht en geboeid weggevoerd. Wat hen precies bezielde om weg te vluchten, is nog niet duidelijk. “Het onderzoek is volop aan de gang", stelt Wittesaele. “Ook het Brugs parket werd intussen ingelicht.”