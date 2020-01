Twee lichtgewonden bij kop-staartbotsing langs Gistelsteenweg Siebe De Voogt

08 januari 2020

13u34 0 Jabbeke In de Gistelsteenweg in Snellegem zijn dinsdagavond twee lichtgewonden gevallen bij een kop-staartbotsing.

Het ongeval vond plaats even na 17.30 uur. Een 74-jarige vrouw uit Jabbeke en 46-jarige man uit Ichtegem kwam om nog ongekende reden in aanrijding met elkaar. De Jabbeekse vrouw en haar 78-jarige passagier uit Bredene werden met lichte verwondingen overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Haar wagen moest getakeld worden.