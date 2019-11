Twee jaar cel met uitstel ‘omdat papa me meetrok in mensensmokkel’ Mathias Mariën

06 november 2019

12u07 0 Jabbeke Een 21-jarige Albanees is veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel in een dossier van mensensmokkel. Korado Z. werd naar eigen zeggen meegetrokken in het milieu door zijn vader. “Hij vroeg hem zelfs om zijn huiswerk aan de kant te laten liggen.”

Korado (21) en Arseni (56) Z. werden in de zomer van 2018 veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 18 effectief, voor feiten van mensensmokkel. De vader stond terecht voor liefst acht feiten. Zijn gsm-nummer kwam begin dit jaar voor in een ander onderzoek. Het bleek actief te zijn in Wetteren, Gent, Veurne, Oostkamp en Jabbeke. Op 26 februari kwam de politie tussen op de snelwegparking in Mannekensvere. In de Ford Focus van Z. werden drie Albanese vluchtelingen aangetroffen, onder wie één minderjarige. Ook Korado was betrokken bij de mensensmokkel van z’n vader. Hij kwam vorig jaar niet opdagen voor z’n proces en vroeg nu een mildere straf. “Ik heb hier geen woorden voor”, pleitte z’n advocaat Thomas Gillis. “Die jongen was 19 en werd door z’n eigen vader meegesleurd. Hoewel men op die leeftijd eigen beslissingen kan nemen, wilde hij toch zijn vader niet afvallen. Een telefoongesprek uit het dossier zegt alles. Mijn cliënt was bezig met zijn huiswerk, maar werd door zijn vader gevraagd om dat even aan de kant te laten liggen.” De rechtbank hield rekening met de omstandigheden en legde de beklaagde een voorwaardelijke celstraf op van twee jaar.