Transmigranten betaalden 14.500 euro voor zitje in bestuurderscabine: mensensmokkelaars riskeren tot 6 jaar cel Siebe De Voogt

09 oktober 2019

13u42 8 Jabbeke In nog geen jaar tijd smokkelden drie Albanezen en een Libanees volgens het Brugse parket meer dan honderd transmigranten richting het Verenigd Koninkrijk. De Albanese slachtoffers betaalden prijzen tot 14.500 euro voor een zitje in de bestuurderscabine van de vrachtwagens. Enkel mannen, want met vrouwen en kinderen hield de bende zich naar eigen zeggen niet bezig.

Het Brugse gerecht rolde vorig jaar op korte tijd drie Albanese mensensmokkelbendes op, waaronder die rond Alket Dauti (32). De man kreeg kort voor de zomer 8 jaar cel voor de smokkel van minstens negentig transmigranten. Op basis van enkele Britse gsm-nummers die in het dossier tegen de Dauti-clan naar boven kwamen, startten de speurders een nieuw onderzoek op. Daarbij kregen ze de Albanees Ervin M. (41) in het vizier, z’n landgenoten Arlind R. (29) en Blerdar S. (39) en de Libanees Firas K. (46). “Na huiszoekingen op 18 december vorig jaar konden we de vier beklaagden arresteren”, vertelde procureur Frank Demeester woensdagmorgen in de Brugse rechtbank.

Folterpraktijken

De bende werkte volgens het parket met gegarandeerde transporten, waarbij de vrachtwagenchauffeurs op de hoogte waren van de smokkel. “De transmigranten betaalden voor een zitje in de cabine van de trucker 13.000 euro pond (omgerekend 14.500 euro, red.).” In de nacht van 17 op 18 oktober werden drie transmigranten vanuit het voormalige Formule 1-hotel in Gent naar een West-Vlaamse snelwegparking gebracht. Via Frankrijk wilden ze het Verenigd Koninkrijk bereiken. De slachtoffers waren enkel mannen, want de bende hield zich naar eigen zeggen niet bezig met het smokkelen van vrouwen of kinderen. “Het drietal werd rond 21 uur ingeladen op de vrachtwagen. Toen de truck de middag nadien nog steeds niet vertrokken was, sloegen de slachtoffers in paniek. Ze konden immers niet op eigen kracht naar buiten. Op de tap hoorden we hen bellen met de smokkelaars. De slachtoffers hadden geen mogelijkheid om naar het toilet te gaan en moesten hun behoefte dus in de vrachtwagen doen. Ze spraken zelf van folterpraktijken.”

112 slachtoffers

Volgens het parket smokkelde de bende in een klein jaar tijd 112 transmigranten naar het Verenigd Koninkrijk via onder meer parkings in Jabbeke en Veurne. Of de slachtoffers ook allemaal aankwamen, is erg onwaarschijnlijk. “De bende smokkelde aan de lopende band. Enkel in november stokten de activiteiten wat door de hoge brandstofprijzen in Frankrijk.” Ervin M. moest zich woensdagmorgen verantwoorden voor de smokkel van alle 112 slachtoffers. De man hangt een effectieve celstraf van 6 jaar boven het hoofd.

De bende smokkelde aan de lopende band. Enkel in november stokten de activiteiten wat door de hoge brandstofprijzen in Frankrijk Procureur Frank Demeester

De verdediging vroeg de rechtbank om die straf te milderen. “Mijn cliënt wordt verweten dat hij beslissingen nam in de bende, maar die werden in werkelijkheid genomen door de grote organisator in het Verenigd Koninkrijk”, pleitte advocaat Sven Mary. “Professioneel kon je hem niet echt noemen, want hij werd vaak gebeld om een gsm waarvan het abonnement op z’n eigen naam stond. Hij zat wel degelijk in met de toestand van de slachtoffers. Die bewuste nacht van 17 op 18 oktober hoor je mijn cliënt op tap zeggen dat hij die transmigranten niet wilde laten sterven. Uiteindelijk is de bende hen ook uit de vrachtwagen gaan halen.” Arlind R. werkte als chauffeur van de bende en zou betrokken zijn geweest bij de smokkel van 32 transmigranten. Hem hangt 4 jaar cel boven het hoofd. Blerdar S. en Firas K. riskeren bij verstek 2 jaar gevangenisstraf. Het parket vorderde naast de celstraffen ook 1,2 miljoen euro aan boetes. Op 23 oktober wordt de zaak verdergezet.