Tractor en wagen tot schroot herleid bij zware botsing op kruispunt Siebe De Voogt

06 april 2020

11u49 4

Jabbeke In Zerkegem, bij Jabbeke, vond maandagvoormiddag een spectaculair ongeval plaats tussen een tractor en personenwagen. Beide voertuigen werden door de klap tot schroot herleid. Als bij wonder viel er slechts één lichtgewonde.

De zware botsing vond rond 10.30 uur plaats op het kruispunt van de Aartrijksesteenweg en Snellegemstraat. De klap was enorm, want door de impact plooide zelfs de voorkant van de tractor helemaal samen. Ook de wagen deelde flink in de brokken. Omdat door het ongeval heel wat olie en mazout vrijkwam, werd even gevreesd dat de wrakken vuur zouden vatten. Uiteindelijk kon de toegesnelde brandweer dat voorkomen.

De bestuurder van de wagen raakte als bij wonder slechts lichtgewond. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De politie Kouter onderzoekt hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Ze sloten de Snellegemstraat en Aartrijksesteenweg tijdens de vaststellingen een tijdlang af voor het verkeer.