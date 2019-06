Taxichauffeurs scholen zich om tot mensensmokkelaars: parket vordert celstraffen tot 7 jaar en bijna 2 miljoen euro boetes Siebe De Voogt

05 juni 2019

13u10 21 Jabbeke Drie Gentse taxichauffeurs hangt in de Brugse rechtbank celstraffen tot 7 jaar en bijna 2 miljoen euro aan boetes boven het hoofd voor feiten van mensensmokkel. Spilfiguur A.H. (45) voerde volgens het openbaar ministerie in amper 5 maanden tijd liefst 115 ritten uit van hotels, waar transmigranten verbleven, naar snelwegparkings. “Hij besefte niet dat hij met mensensmokkel bezig was.”

A.H. (45) vluchtte twintig jaar geleden vanuit Albanië naar België. Pas toen hij in het huwelijksbootje stapte met een Belgische vrouw, slaagde hij erin om verblijfspapieren te krijgen. “Tot op vandaag is het koppel samen. Ze hebben zelfs een dochter”, zegt zijn advocaat Toon Deschepper. Na zes jaar te hebben gewerkt voor een Gents taxibedrijf, startte H. in 2013 z’n eigen onderneming op. “Begin vorig jaar werd zijn vergunning niet vernieuwd. Zijn gezin kreeg financiële problemen en toen kwam hij in contact met mensen uit het Gentse Formule 1-hotel.”

Snelwegparkings

Het hotel stond gekend als verblijfplaats voor illegalen en H. kreeg naar eigen zeggen het aanbod om mensen tegen een vergoeding naar snelwegparkings te vervoeren. “Op de parkings werden de slachtoffers op een vrachtwagen gestopt met bestemming het Verenigd Koninkrijk”, stelt procureur Frank Demeester. “Bijna dagelijks vonden transporten plaats. De opdrachten kreeg beklaagde van mensen uit Albanië en het Verenigd Koninkrijk.” Volgens het openbaar ministerie voerde A.H. tussen juli en december vorig jaar liefst 115 transporten uit van minstens 163 illegalen. Er hangt de man 7 jaar cel en liefst 1.304.000 boete boven het hoofd.

Zijn advocaat schrok van de gevorderde straf. “Je kan tegenwoordig beter iemand neersteken dan mensen smokkelen”, pleitte meester Deschepper. “Mijn cliënt maakte zichzelf wijs dat hij enkel in het zwart taxichauffeur speelde. Hij voelde zich helemaal geen mensensmokkelaar. Voor de ritten kreeg hij amper enkele honderden euro’s. Mijn cliënt zette ook helemaal geen mensenlevens op het spel.”

Twee broers

Toen H. vorige zomer enkele weken naar z’n thuisland vertrok, contacteerde hij de Gentse broers R.D. (33) en R.D. (34) om zijn ritten over te nemen. De twee baten al zeven jaar lang een taxibedrijf uit en kregen hun opdrachten in een WhatsApp-groepje. Vrachtwagens werden in de gesprekken gecodeerd als “paarden”. Toch waren de twee broers zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust. “Ze deden niets meer dan taxiritten uitvoeren”, zeggen hun advocaten. “Onze cliënten wisten helemaal niet dat het om mensensmokkel ging. Ze gingen er vanuit dat het om reguliere taxiritten ging, waarvoor ze overigens niet meer betaald werden dan anders.” De oudste broer zou volgens het parket 24 transporten uitgevoerd hebben. Hij riskeert 5 jaar cel en 304.000 euro boete. De jongste van de twee hangt 4 jaar cel en 192.000 euro boete boven het hoofd. Uitspraak op 28 juni.