Stuk weide van 1.000 vierkante meter brandt af langs Mosselstraat Siebe De Voogt

18 juli 2019

15u58 0 Jabbeke Er viel de voorbije weken bijzonder weinig regen en dat brengt de nodige gevaren met zich mee. In Zerkegem brandde donderdagnamiddag een stuk weide van zo’n 1.000 vierkante meter af.

Wat het gras precies in brand zette, is niet duidelijk. Het waren bewoners van de Mosselstraat die rond 14 uur een sterke brandgeur gewaar werden. Toen ze buiten kwamen, zagen ze dat een stuk weide aan een woning in brand stond. De brandweer snelde ter plaatse en had het smeulende vuur snel onder controle. Uiteindelijk brandde de weide over een oppervlakte van bijna 1.000 vierkante meter af. De bewoners van de aanpalende woning waren op het moment van de brand niet thuis.