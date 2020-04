Struiken vatten vuur aan achterzijde van landbouwbedrijf Siebe De Voogt

28 april 2020

07u40 0 Jabbeke In de Nachtegaalstraat in Stalhille, bij Jabbeke, is maandagavond brand uitgebroken aan de achterzijde van een landbouwbedrijf. Wellicht ging het om een uit de hand gelopen afvalverbranding.

Enkele passanten merkten even voor 21 uur een zwarte rookpluim op in de velden van Stalhille. Na enig zoekwerk trof de brandweer aan de achterzijde van een landbouwbedrijf in de Nachtegaalstraat een brandhaard aan. De brandweerlieden hadden de situatie snel onder controle. De schade bleef zo beperkt. Enkel een paar struiken gingen in vlammen op.