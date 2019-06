Straks 39 graden, maar bedrijf in Jabbeke begint nú al kerstverlichting te verkopen Siebe De Voogt & Joyce Mesdag

21 juni 2019

17u29 0 Jabbeke Hoewel de zomer nog maar is gestart, begint het elektrotechnisch bedrijf Verstraete uit Jabbeke nu al met de verkoop van kerstverlichting. In een gloednieuwe loods in de Lettenburgstraat staan de nieuwste snufjes uit hun gamma uitgestald. “Het lijkt vroeg, maar de productie kost ons veel tijd”, zegt zaakvoerster Sofie Verstraete.

Het elektrotechnisch bedrijf Verstraete in Jabbeke bestaat al sinds 1969 en groeide de voorbije decennia uit tot een pionier op vlak van verlichting. Verscheidene steden en gemeenten behoren tot de klantenportefeuille van de firma. Tijdens de eindejaarsperiode zijn de centra van onder meer Brugge, De Haan, Roeselare en Knokke dankzij Verstraete versierd met kerstverlichting. En hoewel een eerste hittegolf ons volgende week tegemoet komt, is het bedrijf nu al gestart met de verkoop van de lichtjes.

Gloednieuwe loods

Deze week ging op de terreinen in de Lettenburgstraat een gloednieuwe loods van 1.160 vierkante meter open. “De volledige ruimte is bedoeld als opslagplaats voor onze kerstverlichting”, zegt zaakvoerster Sofie Verstraete. “We hebben in de loods een toonzaal, waarin onze nieuwste snufjes tentoongesteld worden. De vorige jaren hadden we dergelijke ruimte in het Vlamingveld, maar dat gebouw was fel verouderd. Het pand werd bijvoorbeeld donker gemaakt met zwarte doeken, wat natuurlijk niet erg professioneel overkomt.”

Feeëriek decor

In hun nieuwe showroom wanen de klanten zich voor even in een feeëriek decor vol kerstsfeer. En dat midden in de zomer. “Het lijkt misschien vroeg, maar dat is broodnodig”, verduidelijkt Sofie Verstraete. “We willen onze klanten tijdig wakker maken om hun kerstverlichting te bestellen.”

Het lijkt misschien vroeg, maar dat is broodnodig. We willen onze klanten tijdig wakker maken om hun kerstverlichting te bestellen Sofie Verstraete

“We hebben wel een catalogus, maar veel van onze kerstverlichting wordt op maat van de klant gemaakt. Zij willen soms speciale ontwerpen en dat maken kost nu eenmaal tijd. Onze nieuwe toonzaal is een erg inspirerende ruimte, waar elke klant volop ideeën kan opdoen. Er zijn zwarte panelen, waardoor alle lichtjes in een donkere ruimte mooi tot hun recht komen.”

Op basis van... rietsuiker

Ook in de productie van kerstverlichting raakt een ecologische manier van werken meer en meer ingeburgerd. “Het grootste deel van onze lichtjes is geprint met een 3D-printer in een product op basis van rietsuiker. Ook wij denken dus aan het klimaat.”

Een bezoekje aan de toonzaal van Verstraete brengen, kan op afspraak. Meer info op www.verstraete-ent.com.